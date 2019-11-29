ЦСКА снова не смог выиграть в Лиге Европы

Столичные армейцы никак не могут одержать победу в текущем еврокубковом сезоне. В последнем домашнем матче группы H Лиги Европы ЦСКА разошелся миром с болгарским «Лудогорцем» 1:1. Российский клуб уверенно занимает последнее место с двумя очками и разницей 2−9.

По игре ЦСКА было видно, что задача победить любой ценой в матче не стоит. Главные интересы армейцев теперь лежат в плоскости российских соревнований — чемпионата и Кубка, где есть шансы на высокие места.

Команды обменялись голами во втором тайме. На 66-й минуте Кешеру открыл счет, через десять минут Чалов его сравнял.

«Мы отдавали очень много сил, проводили много атак, прессинговали, создали даже больше моментов, чем с „Ференцварошем“. Сложно на что-то рассчитывать, забивая в турнире только два мяча, — не хватало последней передачи и завершающего удара. После пропущенного гола был шок, игроки выключились, их стали покидать силы, но они нашли характер сыграть вничью», — сказал после матча тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

В последнем для себя в этом сезоне матче Лиги Европы UEFA армейцы встретятся 12 декабря с испанским «Эспаньолом» — лидером группы. Игра пройдет в Барселоне.

Ранее «Краснодар» дома победил «Базель» и сохранил шансы на выход в весеннюю стадию Лиги Европы.