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Трамп неожиданно приехал в Афганистан

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© Twitter

© Twitter

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп впервые посетил Афганистан. Необъявленный визит американского лидера состоялся в День благодарения и стал для всех неожиданностью.

Президентский самолет приземлился на аэродроме Баграм после ночного полета из Вашингтона, пишет Reuters. Вместе с Трампом в Афганистан прибыли советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О’Брайен, небольшая группа помощников и агентов секретной службы, а также несколько журналистов.

Дональд Трамп встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани и обратился к военнослужащим Соединенных Штатов, находящимся в этой стране.

Во время встречи с военными на авиабазе в Баграме Трамп заявил о возобновлении переговоров с запрещенным в России движением Талибан.*

«Мы посмотрим, захотят ли они заключить соглашение. Это будет настоящее соглашение, но мы посмотрим», — сказал американский президент.

Агентство отмечает, что визит Трампа состоялся через неделю после обмена пленными между Вашингтоном и Кабулом. Это породило надежды на возобновление мирных переговоров.

Тем временем в российских дипломатических кругах скептически оценили перспективы проведения новой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время. В сложившихся условиях это не имеет смысла.

*движение запрещено в РФ

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