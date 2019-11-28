РФ и Украина обсудили газовые вопросы в Вене

Министры энергетики России и Украины Александр Новак и Алексей Оржель, а также председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, глава «Нафтогаз Украины» и руководитель ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» провели 28 ноября консультации по вопросам газовой отрасли. Встреча состоялась в Вене.

«Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере — урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Минэнерго РФ.

После обмена предложениями были достигнуты договоренности по ускорению совместной работы в ближайшие дни, отмечается в сообщении.

В конце текущего года завершается транзит газа через Украину и заканчивается действие контракта на поставку между «Газпромом» и «Нафтогазом». Ход диалога между российской и украинской компаниями при участии Еврокомиссии о продолжении поставок топлива с 2020 года осложняется судебными разбирательствами.

Российская сторона предлагает мировое соглашение по судебным спорам и прямые закупки газа по сниженным тарифам. Россия также готова продлить действующий транзитный договор на 2020 год.

Украина не желает отказываться от судебных разбирательств и подписывать краткосрочный контракт. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко уже заявил, что украинская сторона с 1 января 2020 года собирается закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища даже без соответствующего контракта.