Появилось видео нападения задержанного за беспорядки в Москве на полицию

Telegram-канал «Силовики» опубликовал видео нападения задержанного сегодня в Москве за участие в массовых беспорядках Сергея Суровцева на сотрудников Росгвардии во время летнего митинга 27 июля. На кадрах отчетливо видно, как Суровцев хватает металлическое заграждение и пытается с помощью него оттеснить правоохранителей в сторону.

«Действия Сергея Суровцева квалифицированы следствием по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.

В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об избрании Суровцеву меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в подписных листах независимых кандидатов в Мосгордуму были выявлены данные несуществующих и умерших людей. За это политикам отказали в регистрации на выборах. Такое решение Мосизбиркома послужило поводом для организации согласованных и несогласованных акций протеста.

Во время несанкционированного митинга в поддержку недопущенных к выборам кандидатов 3 августа в центре Москвы за нарушение общественного порядка было задержано около 600 человек.

До этого несанкционированная акция протеста 27 июля поставила антирекорд по задержаниям: 1373 человека (по данным «ОВД-Инфо»), из них более 600 — иногородние граждане.

За участие в несанкционированном шествии по центру столицы 10 августа полицейскими и сотрудниками Росгвардии были задержаны 136 человек.