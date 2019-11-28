Две трети россиян считают медведя наиболее подходящим символом для РФ
- 28 ноября 2019, 13:02
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Почти две трети (65%) россиян считают медведя наиболее подходящим символом России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» (ФОМ).
По мнению социологов, выявление символов и архетипов помогает понять состояние массового сознания.
Россияне в этом смысле продемонстрировали традиционную приверженность образу медведя, олицетворяющего, по их мнению, нашу страну, — приводит ТАСС выдержку из сообщения ФОМ.
Противоположной точки зрения придерживаются только 18% опрошенных. Еще 17% респондентов затруднились с ответом.
«Распределение ответов практически не зависит ни от возраста респондентов, ни от уровня их образования, ни от политических пристрастий», — заявили в фонде, отметив, что 7% опрошенных воспринимают медведя как зверя, который «долго терпит, но если его разозлить, то он всем покажет», а 5% — как хищника, «выражающего свирепость».
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