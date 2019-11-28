Две трети россиян считают медведя наиболее подходящим символом для РФ

Телеканал «Матч ТВ» опубликовал на своем YouTube-канале обзор всех матчей второго игрового дня пятого тура Лиги Чемпионов УЕФА. Посмотреть снова есть на что — очень много красивых голов, победа питерского «Зенита» и новые интересные моменты системы видеоповторов VAR.

Нападающий «Барселоны» Леонель Месси не оставил камня на камне в матче против дортмундской «Боруссии». Аргентинец поучаствовал в трех голах своей команды — забил сам, а также ассистировал Луису Суарезу и Антуану Гризманну. Также в этом матче установил новый рекорд ЛЧ — он забил тридцати четырем разным командам в этом турнире.

Питерский «Зенит» накануне должен был выигрывать во что бы то ни стало и он это сделал. Хозяева с берегов Невы принимали французский «Лион» и уверенно переиграли его со счетом 2:0. Таким образом, «Зенит» сохраняет все шансы на выход из группы и в последнем туре отправится на выезд в Бенфику.

Система видеоповторов VAR снова продолжает радовать одних болельщиков и огорчать других. Интереснейший момент случился в матче «Славия» — «Интер». На 34-й минуте футболисты чешской команды атаковали соперника, упустили мяч в чужой штрафной, итальянцы вынесли его к воротам «Славии». Далее вратарь чехов не очень удачно сделал вынос, «Интер» сразу же воспользовался моментом и забил гол. Казалось бы, момент стопроцентный, никакого оффсайда нет. Но главный арбитр, посмотрев момент у ворот итальянцев отметил, что именно там защитник «Интера» совершил фол, после чего уже мяч улетел к воротам «Славии». В результате, гол итальянцев отменили.