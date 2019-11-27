В Москве такси на полном ходу врезалось в остановку с людьми
- 27 ноября 2019, 21:01
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Такси протаранило остановку с людьми на Бескудниковском бульваре в Москве.
Об этом газете «Известия» сообщили очевидцы происшествия.
По предварительным данным, водитель превысил скорость и не справился с управлением, в результате чего машину вынесло с проезжей части на тротуар.
В момент ДТП кроме таксиста в машине никого не было. Находившиеся на остановке люди успели разбежаться, пишет издание.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины аварии.
Видео с места происшествия опубликовал ФАН. По информации издания, водитель госпитализирован.
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