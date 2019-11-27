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В Москве такси на полном ходу врезалось в остановку с людьми

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© vk.com/beskuda170

© vk.com/beskuda170

Такси протаранило остановку с людьми на Бескудниковском бульваре в Москве.

Об этом газете «Известия» сообщили очевидцы происшествия.

По предварительным данным, водитель превысил скорость и не справился с управлением, в результате чего машину вынесло с проезжей части на тротуар.

В момент ДТП кроме таксиста в машине никого не было. Находившиеся на остановке люди успели разбежаться, пишет издание.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины аварии.

Видео с места происшествия опубликовал ФАН. По информации издания, водитель госпитализирован.

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Комментарии (2)

  • Small 1107f1b7f6
    Arsen Khazovсегодня, 21:20

    Здоровья Вам , выздоравливайте скорее

  • Small 7f55257516
    Tanya Shevchenkoсегодня, 21:22

    Хорошо хоть, что без жертв обошлось. Потому что некоторые водители возомнили себя шумахерами. А могло бы все хуже закончится из-за его халатности.

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