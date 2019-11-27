В Москве такси на полном ходу врезалось в остановку с людьми

Такси протаранило остановку с людьми на Бескудниковском бульваре в Москве.

Об этом газете «Известия» сообщили очевидцы происшествия.

По предварительным данным, водитель превысил скорость и не справился с управлением, в результате чего машину вынесло с проезжей части на тротуар.

В момент ДТП кроме таксиста в машине никого не было. Находившиеся на остановке люди успели разбежаться, пишет издание.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины аварии.

Видео с места происшествия опубликовал ФАН. По информации издания, водитель госпитализирован.