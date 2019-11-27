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Донецк и Киев начали обсуждать закон об «особом статусе»

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© Википедия

© Википедия

Представители Донецка и Киева 27 ноября приступили к обсуждению закона «об особом статусе» Донбасса в ходе переговоров в Минске. Об этом заявила министр иностранных дел Донецкой Народной Республики (ДНР) Наталья Никонорова.

«Сегодня группа по политическим вопросам наконец-то приступила к обсуждению необходимых поправок к закону об особом статусе Донбасса. На сегодняшнем заседании представители обеих сторон конфликта обменялись мнениями по изменению существующего закона об особом статусе Донбасса, в частности, переговорщики обсудили вопросы имплементации „формулы Штайнмайера“ в данный закон», — цитирует «Интерфакс» слова Никоноровой.

«Формула Штайнмайера» предполагает временное вступление в силу украинского закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» в день голосования на местных выборах, а также постоянное его действие после признания ОБСЕ голосования в Донбассе честным и свободным.

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предложил согласовать по времени вступление в силу закона об особом статусе Донбасса еще в 2015 году. Единая редакция «формулы Штайнмайера» была утверждена контактной группой 1 октября 2019 года на переговорах в Минске. На Украине это вызвало массовые протесты.

В начале ноября в Донбассе началось разведение военных сил и средств ДНР и Украины.

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