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«Снежинки по единому шаблону»: курганским чиновникам высланы инструкции

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© pixabay.com

© pixabay.com

Власти Кургана попросили местных чиновников оформлять помещения муниципальных учреждений к Новому году в едином стиле.

Для этого им направлены инструкции, как правильно вырезать снежинки.

Как рассказала URA.RU жительница города, она услышала в коридоре одной из организаций разговор двух женщин, в котором одна из них заявила, что снежинки на окнах должны быть вырезаны по единому шаблону, а также уточнила, что в кабинетах оформление может быть любым, но в коридоре — снежинки только установленной формы.

В пресс-службе мэрии подтвердили изданию, что действительно существуют требования оформить город в едином стиле, а касаются они не только муниципальных учреждений, но и предпринимателей.

«На оргкомитете принята единая концепция оформления Кургана к Новому году. Рекомендации размещены на сайте», — пояснили в администрации.

Схема с сайта kurgan-city.ru

Схема с сайта kurgan-city.ru

Эта новость не оставила равнодушными читателей URA.RU. Они принялись состязаться в остроумии.

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Комментарии (2)

  • Small ba5e555571
    Ксения Хорссегодня, 17:19

    Если я правильно понимаю, то "правильные" снежинки распространяются только на помещения муниципальных учреждений?) Дома хоть можно "побеспределить"?)))

  • Small 49f2c780f4
    Max Yakivchukсегодня, 17:21

    Так и надо. А то моя младшая сестра даже не умеет их делать.

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