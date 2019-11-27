«Снежинки по единому шаблону»: курганским чиновникам высланы инструкции

Власти Кургана попросили местных чиновников оформлять помещения муниципальных учреждений к Новому году в едином стиле.

Для этого им направлены инструкции, как правильно вырезать снежинки.

Как рассказала URA.RU жительница города, она услышала в коридоре одной из организаций разговор двух женщин, в котором одна из них заявила, что снежинки на окнах должны быть вырезаны по единому шаблону, а также уточнила, что в кабинетах оформление может быть любым, но в коридоре — снежинки только установленной формы.

В пресс-службе мэрии подтвердили изданию, что действительно существуют требования оформить город в едином стиле, а касаются они не только муниципальных учреждений, но и предпринимателей.

«На оргкомитете принята единая концепция оформления Кургана к Новому году. Рекомендации размещены на сайте», — пояснили в администрации.

Схема с сайта kurgan-city.ru

Эта новость не оставила равнодушными читателей URA.RU. Они принялись состязаться в остроумии.