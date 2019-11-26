Жительница Владимира умерла после отказа врачей нести ее на носилках

Во Владимире пенсионерка скончалась после отказа врачей скорой помощи нести ее на носилках по лестнице из-за неработающего лифта.

По словам мужа пожилой женщины, его супруге с признаками инсульта пришлось самостоятельно спускаться с 6-го этажа на первый.

Мужчина рассказал изданию «Подъём» о том, что скорая ехала довольно долго: где-то полчаса-час. Когда же прибывшие по вызову медики отказались нести больную на носилках из-за сломавшегося лифта, ее супруг стал протестовать. Однако спорить с врачами было бесполезно. Они категорически заявили: либо так, либо никак.

В итоге пенсионерке пришлось спуститься вниз самой, а на первом этаже ей стало совсем плохо. «Врачи какое-то время пытались ее откачать, потом развели руками и сказали, что не смогли», — сказал изданию муж умершей.

Ранее «Ридус» писал о том, из-за неработающего в больнице лифта пожилая жительница города Ковылкино была вынуждена ползти по лестнице три этажа. Пользоваться костылями женщина не могла из-за остеохондроза.

