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Минтруд разработает онлайн-сервис для помощи инвалидам

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© pixabay.com

© pixabay.com

На помощь людям с инвалидностью придет специальный онлайн-сервис, который разработает Министерство труда РФ.

Об этом заявил на заседании совета по делам инвалидов при Совете Федерации замглавы Минтруда Григорий Лекарев.

«Мы посчитали нужным сделать онлайн-помощник при инвалидности», — цитирует его РИА Новости.

По словам Лекарева, это будет своего рода компоновка существующих сервисов. Он уточнил, что новая разработка позволит оповещать о приближении даты освидетельствования, а также формировать заявления и направлять их на получение госуслуги. Кроме того, сервис поможет составить индивидуальную программу реабилитации, а справку об инвалидности можно будет предъявлять в электронном виде.

Замминистра добавил, что для использования сервиса надо будет зарегистрироваться на портале госуслуг.

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Комментарии (1)

  • Small default
    Валерий Лебеденкосегодня, 17:01

    Это очень хорошо, что про инвалидов наконец-то подумали! Теперь им проще будет в онлайн режиме решать свои проблемы и бумажной волокиты не будет...

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