Минтруд разработает онлайн-сервис для помощи инвалидам

На помощь людям с инвалидностью придет специальный онлайн-сервис, который разработает Министерство труда РФ.

Об этом заявил на заседании совета по делам инвалидов при Совете Федерации замглавы Минтруда Григорий Лекарев.

«Мы посчитали нужным сделать онлайн-помощник при инвалидности», — цитирует его РИА Новости.

По словам Лекарева, это будет своего рода компоновка существующих сервисов. Он уточнил, что новая разработка позволит оповещать о приближении даты освидетельствования, а также формировать заявления и направлять их на получение госуслуги. Кроме того, сервис поможет составить индивидуальную программу реабилитации, а справку об инвалидности можно будет предъявлять в электронном виде.

Замминистра добавил, что для использования сервиса надо будет зарегистрироваться на портале госуслуг.