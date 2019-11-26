Подводный космический планетоход испытают в Антарктиде

Специалисты NASA рассказали, что сейчас у них проводится тестирование аппарата, который поможет найти признаки жизни на спутниках Сатурна и Юпитера. Аппарат, получивший название «Плавучий планетоход для подводных исследований» (BRUIE), будет исследовать ледяные океаны на спутниках газовых гигантов.

Для подготовки аппарата к космическим испытаниям инженеры агентства решили протестировать устройство в условиях земного льда. Сейчас BRUIE проходит подготовку в Антарктиде.

Изначально аппарат создавался как плавательное устройство, которое стойко выдерживает низкие температуры. Но тем не менее BRUIE отличается от подводных лодок и других исследовательских аппаратов тем, что он может присасываться к ледяному «потолку».

То есть аппарат держится за поверхность льда и вверх ногами исследует воду и сам лед. Для работы BRUIE необходимы камеры, мощные фонари и связь с внешней средой. Также у будущем на аппарате появится датчики измерения температуры воды, солености и уровня кислорода.

Сейчас аппарат доставлен в Антарктиду, где целый месяц с ним будут проводиться различные испытания. Разработчики хотят сделать так, чтобы устройство могло самостоятельно работать в течение долгого времени, что очень актуально для космических миссий.



До Антарктиды BRUIE успешно прошел первичные исследования в Арктике и на Аляске.



Устройство готовят для масштабной миссии по изучению океана на спутнике Юпитера — Европе, и на Энцелад — спутник Сатурна. Оба этих космических объекта покрыты льдом, под которым находится океан с относительно теплой водой.

Тонкий слой воды подо льдом может содержать органику, которая поможет в поиске внеземной жизни, отмечают специалисты.