Подводный космический планетоход испытают в Антарктиде
- 26 ноября 2019, 12:52
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Специалисты NASA рассказали, что сейчас у них проводится тестирование аппарата, который поможет найти признаки жизни на спутниках Сатурна и Юпитера. Аппарат, получивший название «Плавучий планетоход для подводных исследований» (BRUIE), будет исследовать ледяные океаны на спутниках газовых гигантов.
Для подготовки аппарата к космическим испытаниям инженеры агентства решили протестировать устройство в условиях земного льда. Сейчас BRUIE проходит подготовку в Антарктиде.
Изначально аппарат создавался как плавательное устройство, которое стойко выдерживает низкие температуры. Но тем не менее BRUIE отличается от подводных лодок и других исследовательских аппаратов тем, что он может присасываться к ледяному «потолку».
То есть аппарат держится за поверхность льда и вверх ногами исследует воду и сам лед. Для работы BRUIE необходимы камеры, мощные фонари и связь с внешней средой. Также у будущем на аппарате появится датчики измерения температуры воды, солености и уровня кислорода.
Сейчас аппарат доставлен в Антарктиду, где целый месяц с ним будут проводиться различные испытания. Разработчики хотят сделать так, чтобы устройство могло самостоятельно работать в течение долгого времени, что очень актуально для космических миссий.
До Антарктиды BRUIE успешно прошел первичные исследования в Арктике и на Аляске.
Устройство готовят для масштабной миссии по изучению океана на спутнике Юпитера — Европе, и на Энцелад — спутник Сатурна. Оба этих космических объекта покрыты льдом, под которым находится океан с относительно теплой водой.
Тонкий слой воды подо льдом может содержать органику, которая поможет в поиске внеземной жизни, отмечают специалисты.
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