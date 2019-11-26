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Подводный космический планетоход испытают в Антарктиде

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
YouTube.com

YouTube.com

Специалисты NASA рассказали, что сейчас у них проводится тестирование аппарата, который поможет найти признаки жизни на спутниках Сатурна и Юпитера. Аппарат, получивший название «Плавучий планетоход для подводных исследований» (BRUIE), будет исследовать ледяные океаны на спутниках газовых гигантов.

Для подготовки аппарата к космическим испытаниям инженеры агентства решили протестировать устройство в условиях земного льда. Сейчас BRUIE проходит подготовку в Антарктиде.

Изначально аппарат создавался как плавательное устройство, которое стойко выдерживает низкие температуры. Но тем не менее BRUIE отличается от подводных лодок и других исследовательских аппаратов тем, что он может присасываться к ледяному «потолку».

То есть аппарат держится за поверхность льда и вверх ногами исследует воду и сам лед. Для работы BRUIE необходимы камеры, мощные фонари и связь с внешней средой. Также у будущем на аппарате появится датчики измерения температуры воды, солености и уровня кислорода.

Сейчас аппарат доставлен в Антарктиду, где целый месяц с ним будут проводиться различные испытания. Разработчики хотят сделать так, чтобы устройство могло самостоятельно работать в течение долгого времени, что очень актуально для космических миссий.

До Антарктиды BRUIE успешно прошел первичные исследования в Арктике и на Аляске.

Устройство готовят для масштабной миссии по изучению океана на спутнике Юпитера — Европе, и на Энцелад — спутник Сатурна. Оба этих космических объекта покрыты льдом, под которым находится океан с относительно теплой водой.

Тонкий слой воды подо льдом может содержать органику, которая поможет в поиске внеземной жизни, отмечают специалисты.

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Комментарии (1)

  • Small 85f74f5db9
    Svetlana Svetikovaсегодня, 13:21

    Чего только не испытывают эти НАСА! Кто знает как это всё отразится на экологии, ведь столько рыб умирает и их выбрасывает океан на берег.

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«Как можно наказывать за низкую зарплату?»: россияне могут лишиться пенсии

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© Александр Рюмин/ТАСС

© Александр Рюмин/ТАСС

Россияне, чьи официальные доходы равны 11 000 рублей и менее, могут не заработать страховую пенсию. В ноябре Правительство России подписало документ, согласно которому предельная зарплата для отчисления страховых взносов в ПФР в 2020 году составит 11 833 рубля.

Рядовым гражданам непонятно, откуда взялась такая цифра. Эксперты поясняют, что годовая предельная величина базы по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование с 1 января 2020 года составит 1,292 млн рублей, или 107 666 руб. в месяц. Если учесть, что в текущем году она равна 1,150 млн руб., то получается что за год предельный заработок вырастет на 142 тыс. рублей или на 11 833 рублей в месяц.

Такая большая сумма получилась, потому что сначала правительство высчитало среднемесячную зарплату по всей России на 2020 г., затем умножило ее на 12 месяцев и потом еще дополнительно увеличило ее на повышающий коэффициент 2,2.

«То есть в этом году надо получать зарплату не меньше 96 тыс. руб. в месяц, а в следующем уже 107 тыс. руб. Сколько за это дадут баллов? С 2015 по 2021 их максимальное количество постепенно увеличивается — с 7,39 до 10. В 2019-м можно заработать максимум 9,13, в 2020-м — 9,57, а в 2021-м — 10 баллов. И дальше при очень высоком заработке можно будет получать по 10 баллов в год». — прокомментировала ситуацию с страховой частью пенсии замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

Если сейчас зарплата человека составляет 20 тыс. рублей, то за нее полагается 2 пенсионных балла в год, что меньше 200 рублей к будущей пенсии. В будущем, если зарплата не будет увеличиваться, тогда и двух баллов не начислят.

«Это, конечно, абсурд! Как можно наказывать людей за низкую зарплату? Есть регионы, где зарплата 20−25 тыс. рублей считается очень хорошей, а значит, в будущем нас ждет серьезное региональное расслоение и дискриминация пенсионеров по субъектам», — негодует профессор Московского юридического университета им. Кутафина Эльвира Тучкова.

По мнению эксперта, это в своей основе неверная схема, однако она уже запущена в действие. Тучкова прогнозирует тяжелые социальные последствия в будущем: те, кто сегодня получает до 10 тыс. рублей, даже при наличии пенсионного возраста и большого стажа могут совсем не заработать страховую часть пенсии. И только при наступлении пенсионного возраста государство назначит социальную пенсию.

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+0

Комментарии (0)

  • Small 85f74f5db9
    Svetlana Svetikovaсегодня, 13:21

    Чего только не испытывают эти НАСА! Кто знает как это всё отразится на экологии, ведь столько рыб умирает и их выбрасывает океан на берег.

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