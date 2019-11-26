На Канарских островах построят один из самых больших телескопов в мире

Специалисты из Канарского института астрофизики рассказали, что они занимаются строительством Тридцатиметрового телескопа (Thirty Meter Telescope, TMT), который станет одним из самых мощных современных инструментов по изучению космоса.

Недавно ученые получили разрешение на строительство телескопа, хотя о проекте было известно уже несколько лет.

Сначала планировалось, что телескоп будет находиться на Гавайях. Аппарат хотели поместить на вершину вулкана Мауна-Кея, но местные жители выступили с протестами, так как это место считается священным.

Астрономы прислушались к местному населению и приняли решение перенести обсерваторию на остров Пальма, входящий в Канарский архипелаг.

На Гавайях уже есть известная всем обсерватория Кека, телескопы которой собрали много полезной информации. Пора расширять наши горизонты, — сказано в объявлении астрономов.

На острове Пальма сейчас есть несколько телескопов, поэтому власти Канарских островов активно будут помогать в строительстве нового ТМТ. Острова в этом архипелаге считаются одними из лучших мест в мире для наблюдения за глубоким космосом благодаря своим превосходным погодным и воздушным условиям.

Большой размер зеркала планируемого телескопа означает, что он будет собирать больше света, позволяя ему видеть слабые, далекие объекты, такие как звезды и галактики.