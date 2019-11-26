Рэпер из Марокко получил год тюрьмы за эфир в соцсетях

Марокканская звезда рэпа Мохаммед Мунир, известный как Gnawi, 25 ноября был приговорен судом к одному году тюремного заключения и штрафу в размере одной тысячи дирхамов (103 доллара США) за оскорбление полиции. По мнению правозащитников, его дело стало тревожным сигналом по поводу ограничения свободы слова в Марокко.

Мунир был арестован 1 ноября по обвинению в оскорблении национальной полиции в прямом эфире в социальных сетях неделей ранее. Певец признал свою вину, отметив, что проклял полицию, находясь в нетрезвом состоянии. Он сделал запись после жестокого обращения со стороны полицейских, которые остановили его для проверки документов.

«Это судебное разбирательство не имеет ничего общего со свободой выражения мнений. Это вопрос уголовного кодекса», — заявил в суде представитель обвинения.

Адвокат Мунира отметил, что власти, скорее всего, не простили его клиенту композицию проекта Aacha Chaab («Да здравствуют люди»), которую Gnawi записал в соавторстве с двумя другими рэперами. Ролик собрал около 15 миллионов просмотров на YouTube с 29 октября. Текст посвящен привычным для творчества Мохаммеда темам — социальной справедливости и коррупции.

Однако один из соавторов включил в композицию строки, которые обвиняли короля Марокко в угнетении народа и оскорбляли его религиозную роль в стране. При этом, как подчеркнул адвокат, ни сама композиция, ни соавторы подзащитного во время суда не упоминались.

Защита рэпера считает, что его следовало судить по отдельному своду законов, регулирующих деятельность прессы. Они не предусматривают тюремного заключения. Но прокурор отверг этот аргумент, заявив, что певец не является ни журналистом, ни издателем. Представитель полиции попросил судью добавить обвинение «в оскорблении бога» в дело против Мунира. Приговор может быть обжалован.

Поклонники рэпера уже собрали митинг в его поддержку.

«Gnawi невиновен. Мы хотим, чтобы он был свободен. Он говорит только о правах людей. Он оскорблял полицию, потому что находился под воздействием алкоголя», — цитирует Reuters слова сторонников певца.

Международные правозащитные организации осудили приговор и призывали к немедленному освобождению рэпера. «Выражение мирной критики в адрес полиции или властей не является преступлением. Международное право защищает свободу выражения мнений, даже если мнения являются шокирующими или оскорбительными», — заявил директор Amnesty International по Ближнему Востоку и Северной Африке Хеба Мораеф.

Недавно российского рэпера Noize MC (Ивана Алексеева) оштрафовали за мат на сцене во время баттла с лидером группировки «Ленинград» Сергеем Шнуровым.