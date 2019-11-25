Путин и Зеленский обсудили возвращение кораблей и газовые вопросы

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский 25 ноября провели телефонную беседу, в ходе которой обсудили ряд актуальных вопросов в отношениях двух стран. В частности, речь шла о передаче украинских кораблей и проблемах в газовой отрасли, сообщил сайт Кремля.

«С учетом запланированного на 9 декабря 2019 года в Париже саммита в „нормандском формате“ по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Затронута ситуация с передачей трех военных кораблей, которые были задействованы Киевом в ходе провокации в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года», — сказано в сообщении пресс-службы президента России.

Также главы государств обсудили «газовую проблематику, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину».

Президенты условились «продолжать контакты на различных уровнях».

Десять дней назад администрация президента Франции объявила о согласовании новой встречи в «нормандском формате» с участием лидеров Франции, России, Германии и Украины 9 декабря в Париже. Отмечается, что саммит стал возможен благодаря успехам по нормализации ситуации в Донбассе.