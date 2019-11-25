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Вещий сон помог пенсионерке из Тюмени выиграть в лотерею миллион рублей

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© pixabay.com

© pixabay.com

Пенсионерка из Тюмени Раиса Горбачкова выиграла один миллион рублей в «Столото» благодаря вещему сну.

«Незадолго до тиража я увидела сон, где поймала много рыбы», — рассказала URA.RU Горбачкова.

По ее словам, она также прочитала в интернете, что день тиража благоприятен для игры в лотерею. После этого она пошла на почту и приобрела лотерейный билет.

Горбачкова призналась в беседе с изданием, что воспитывает троих внуков и планирует потратить свой выигрыш на покупку дома в Воронежской области. Дело в том, что пенсионерка собирается переехать из Тюмени в место с более благоприятным климатом.

Ранее победители лотерей рассказали, на что тратят свой выигрыш.

Также сообщалось, что россияне не забрали выигрышей в лотерею на 2,8 миллиарда рублей.

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Мастер маникюра порубила окровавленную тушу оленя на глазах у клиенток

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© facebook.com

© facebook.com

Жительница Северной Каролины Морган Тейлор стала свидетельницей того, как в местном салоне красоты «Бриллиантовые ногти» одна из работниц достала тушу оленя, уложила ее на пол и начала рубить мясо на глазах у шокированных посетителей. Об этом сообщает местный телеканал WXII-TV.

Морган Тейлор пришла в салон, чтобы сделать процедуры красоты для грядущей свадьбы сестры. И вот, когда женщине делали маникюр, другой мастер застелила брезентом пол, положила на него куски окровавленного мяса и начала их резать.

«Я делала там маникюр на свадьбу сестры, как вдруг работница вытащила оленье мясо из холодильника и, стоя на коленях, стала разделывать его — без перчаток, прямо на глазах у всех посетителей», — вспоминает Тейлор.

На следующий день свидетельница произошедшего сообщила об инциденте в Совет по косметическим искусствам Северной Каролины. Эксперты проведут экспертизу и составят заключение о том, нарушил ли маникюрный салон какие-либо установленные правила или нет. Владельцы салона комментировать случившееся отказались.

Ранее «Ридус» сообщал, что Минздрав Московской области предупредил об опасностях увлечения такими процедурами, как маникюр и наращивание ресниц. Первым делом медики советуют следить за соблюдением мастерами чистоты и порядка. Недезинфицированными ножницами можно занести в организм различные заболевания — от грибка ногтей до гепатита. Грибковая инфекция способна проявиться не сразу, а через несколько лет, так как грибковые споры размножаются медленно, а лампы для сушки ногтей спустя годы могут спровоцировать развитие рака кожи.

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