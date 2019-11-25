Вещий сон помог пенсионерке из Тюмени выиграть в лотерею миллион рублей

Пенсионерка из Тюмени Раиса Горбачкова выиграла один миллион рублей в «Столото» благодаря вещему сну.

«Незадолго до тиража я увидела сон, где поймала много рыбы», — рассказала URA.RU Горбачкова.

По ее словам, она также прочитала в интернете, что день тиража благоприятен для игры в лотерею. После этого она пошла на почту и приобрела лотерейный билет.

Горбачкова призналась в беседе с изданием, что воспитывает троих внуков и планирует потратить свой выигрыш на покупку дома в Воронежской области. Дело в том, что пенсионерка собирается переехать из Тюмени в место с более благоприятным климатом.

Ранее победители лотерей рассказали, на что тратят свой выигрыш.



Также сообщалось, что россияне не забрали выигрышей в лотерею на 2,8 миллиарда рублей.