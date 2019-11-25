Полиция Приморья обратила внимание на видео с убирающим снег ребенком

Появившееся в Сети видео, запечатлевшее полуголого мальчика, счищающего снег с козырька над входом в школу, заставило полицию Приморья начать проверку.

Как сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД, видеозапись изучается, а в школу направлены инспекторы по делам несовершеннолетних ОМВД РФ по Уссурийску.

На кадрах, размещенных в интернете, видно, что раздетый по пояс мальчик, удерживаемый сзади взрослым, счищает лопатой снег с козырька здания. По вывеске можно сделать вывод, что уборка снега проходит в школе № 31.

У многих пользователей Сети ролик вызвал возмущение из-за того, что ребенок находился в мороз на улице раздетым и подвергался опасности.