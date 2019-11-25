«Холодное сердце 2» стало первым в прокате США

Мультипликационный фильм «Холодное сердце 2», вышедший на экраны спустя шесть лет после первого знакомства зрителей с принцессой Анной и королевой Эльзой, собрал за неделю 127 миллионов долларов в США и занял первое место в американском прокате. Мировые сборы оцениваются в 350,2 миллиона долларов. Это — самый кассовый уик-энд для любого анимационного фильма в мире, рекорд для Соединенных Штатов и Канады вне летнего сезона и наилучшее достижение для студии Walt Disney.

Мультфильм рассказывает о новых приключениях сестер и их верных друзей на пути к разгадке тайн истории родной страны. Киностудия ожидает не менее удачных сборов и на второй неделе проката, которая придется на школьные каникулы. По словам руководителя отдела дистрибуции Disney Кэтлин Тафф, «Холодное сердце», получившее в 2014 году две премии «Оскар» за лучшую анимацию и оригинальную песню и собравшее в прокате 1,27 миллиарда долларов, поставило высокую планку, но у сиквела есть свои преимущества. Она уверена в огромном потенциале второй части.

«Мы с нетерпением ждем хороших результатов во время каникул, учитывая, что дети заканчивают учиться на следующей неделе», — цитирует слова Тафф агентство AP.



Однако отзывы и реакция аудитории на «Холодное сердце 2», хотя и были хорошими, но не стали такими высокими, как у первой части. Рейтинг агентства CinemaScore для сиквела — «A-", при этом оригинал удостоился в свое время «А+". У критиков на сайте Rotten Tomatoes картина получила 75% по сравнению с 90% для оригинала.



Отмечается, что не с таким восторгом публика восприняла и саундтрек. Песни и музыка первой части имели намного больший успех, хотя авторы и исполнители остались прежними. И все-таки «Холодное сердце 2» сумело растопить замерзшую ноябрьскую кассу кинотеатров, отмечает AP.

В российский прокат «Холодное сердце 2» выйдет 28 ноября.