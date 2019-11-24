Шутку Светлакова вырезали из эфира Первого канала

В вышедшей на Первом канале «Встрече выпускников КВН» были показаны не все шутки, звучавшие в выступлениях артистов.

В частности, вырезали шутку команды «Уральские пельмени», которая была адресована бессменному члену жюри КВН Юлию Гусману.

Как рассказал URA.RU директор и участник «Уральских пельменей» Сергей Исаев, он вместе с шоуменом Сергеем Светлаковым, на время вернувшимся в состав «Уральских пельменей», решили пошутить по поводу низкой оценки, которую поставил команде Гусман. В итоге между членом жюри и Светлаковым завязалась довольно яркая импровизированная беседа.

Исаев предпочел не раскрывать ее содержание в надежде на то, что зрители все-таки смогут посмотреть вырезанный фрагмент программы на сайте КВН и в соцсетях.

В беседе с изданием директор «Уральский пельменей» также допустил, что шутка была вырезана не из-за цензуры. По его словам, это может быть связано с ограниченным временем эфира.

Ранее сообщалось, что суд по интеллектуальным правам сохранил права на товарный знак «КВН» за компанией ТТО «АМиК», которую возглавляет Александр Масляков.