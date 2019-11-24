В военном городке на Урале квартиры залило кипятком после подачи отопления
- 24 ноября 2019, 20:09
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
После того как жителям военного городка Чебаркуль-1 в Челябинской области вернули отопление, в доме по адресу Каширина, 16 лопнули трубы, в результате чего квартиры залило кипятком.
Видео, запечатлевшее потоп, выложили в соцсети жильцы одной из квартир.
На кадрах видно, как с потолка непрерывно льется вода. По словам автора ролика, она текла в течение шести часов, из-за чего в некоторых квартирах провисли потолки.
Как сообщает URA.RU, прорыв труб произошел из-за того, что слесари управляющей компании отказались провести сварку.
В пресс-службе МЧС по Челябинской области рассказали изданию, что последствия аварии уже устранены, сейчас у всех жильцов есть отопление.
В ведомстве такую ситуацию назвали стандартной, так как протечки могут происходить из-за долгого простоя труб на холодном воздухе.
Ущерб, нанесенный квартирам, оценят в ЖКУ.
URA.RU напоминает, что череда коммунальных аварий в военном городке Чебаркуля произошла из-за нарушения технологии подключения отопления.
Ранее сообщалось, что почти 16 тысяч жителей Курска накануне вечером остались без тепла и горячей воды из-за аварии на теплосети.
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