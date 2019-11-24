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2026123

В военном городке на Урале квартиры залило кипятком после подачи отопления

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© vk.com

© vk.com

После того как жителям военного городка Чебаркуль-1 в Челябинской области вернули отопление, в доме по адресу Каширина, 16 лопнули трубы, в результате чего квартиры залило кипятком.

Видео, запечатлевшее потоп, выложили в соцсети жильцы одной из квартир.

На кадрах видно, как с потолка непрерывно льется вода. По словам автора ролика, она текла в течение шести часов, из-за чего в некоторых квартирах провисли потолки.

Как сообщает URA.RU, прорыв труб произошел из-за того, что слесари управляющей компании отказались провести сварку.

В пресс-службе МЧС по Челябинской области рассказали изданию, что последствия аварии уже устранены, сейчас у всех жильцов есть отопление.

В ведомстве такую ситуацию назвали стандартной, так как протечки могут происходить из-за долгого простоя труб на холодном воздухе.

Ущерб, нанесенный квартирам, оценят в ЖКУ.

URA.RU напоминает, что череда коммунальных аварий в военном городке Чебаркуля произошла из-за нарушения технологии подключения отопления.

Ранее сообщалось, что почти 16 тысяч жителей Курска накануне вечером остались без тепла и горячей воды из-за аварии на теплосети.

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