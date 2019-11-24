Упавший «с неба» на людей автомобиль попал на видео
- 24 ноября 2019, 19:13
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В индийском городе Хайдарабад автомобиль слетел с эстакады и насмерть раздавил пешехода.
Момент падения машины зафиксировала камера наблюдения.
На кадрах видно, как легковушка падает сверху на землю и задевает людей. Женщина, которая шла по тротуару, чудом успевает увернуться от падающего на нее дорожного знака. Пешеходы в панике разбегаются.
Как пишет газета Dainik Bhaskar, машина, мчавшаяся со скоростью 104 км/ч, ударилась о заграждение и рухнула с 17-метровой высоты.
В результате происшествия погибла женщина, еще шесть человек получили ранения. Их доставили в больницу.
Ранее сообщалось, что во время праздника в индийском штате Теланган игравший неподалеку 3-летний малыш скончался от ожогов, которые получил в результате падения в котел с готовящимся блюдом самбар.
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