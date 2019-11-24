Ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун для участия в учениях

Для участия в первых в истории совместных военно-морских учениях ЮАР, России и Китая в порт Кейптауна под торжественный салют южноафриканских ВМС прибыл ракетный крейсер «Маршал Устинов».

На центральной набережной российский боевой корабль встречали местные жители, зарубежные туристы и представители международной прессы.

«Для нас прибытие в Кейптаун российского ракетного крейсера и кораблей сопровождения — большая честь», — приводит ТАСС слова официального представителя ВМС ЮАР капитана третьего ранга Глейлинга ван ден Берга.

Помимо «Маршала Устинова», в российскую группу ВМФ, участвующую в учениях, вошли средний морской танкер «Вязьма» и спасательный буксир СБ-406.

ЮАР представляют фрегат «Аматола» и корабль поддержки «Дракенсберг», а Китай представит фрегат «Вэйфан» с управляемым ракетным оружием.

На учениях, которые пройдут 25−30 ноября, будут отрабатываться как совместное планирование операций, так и практические действия на море в акватории мыса Доброй Надежды, сообщает агентство.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал об итогах учений «Центр-2019», которые проходили на восьми российских полигонах, четырех полигонах Казахстана, двух — Таджикистана и одном полигоне в Киргизии.