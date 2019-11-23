Тушение горящего BMW в Самаре ассенизатором попало на видео
- 23 ноября 2019, 20:29
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Сети появилось видео, запечатлевшее процесс тушения загоревшегося в Самаре автомобиля BMW.
На кадрах видно, что огонь ликвидируют не пожарные, а водитель ассенизаторской машины.
С помощью густой жидкости темно-коричневого цвета удается довольно быстро погасить пламя, вспыхнувшее под капотом BMW.
«Когда твоя машина горит, тут не до брезгливости», — резонно заметила в своем комментарии одна пользовательниц.
Еще один комментатор пошутил, что «это к деньгам».
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