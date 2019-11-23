найти ×
   
  • USD -0.13
    63.71
  • EUR -0.18
    70.52
СохранитьСохранено0
×

3018575

Тушение горящего BMW в Самаре ассенизатором попало на видео

Small f1a6d446e0
скриншот

скриншот

В Сети появилось видео, запечатлевшее процесс тушения загоревшегося в Самаре автомобиля BMW.

На кадрах видно, что огонь ликвидируют не пожарные, а водитель ассенизаторской машины.

С помощью густой жидкости темно-коричневого цвета удается довольно быстро погасить пламя, вспыхнувшее под капотом BMW.

«Когда твоя машина горит, тут не до брезгливости», — резонно заметила в своем комментарии одна пользовательниц.

Еще один комментатор пошутил, что «это к деньгам».

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом
-3135774читать позжечитаю позже
Экономика
Куда уходят деньги: россияне неудержимо беднеют
308716читать позжечитаю позже

главное


Общество
Юмор
Фотограф делает обычные фото на паспорт, но за кадром происходит вакханалия

Пылает огонь, люди стоят вверх ногами и хулиганят вовсю.

15013557читать позжечитаю позже

Здоровье
Интернет
«Шалтай-Болтай здоров»: тренировка хирургов на яйце произвела фурор в Сети19 августа

Будущие врачи отрабатывают приемы на самой разнообразной еде.

5023338читать позжечитаю позже