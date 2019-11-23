Тушение горящего BMW в Самаре ассенизатором попало на видео

В Сети появилось видео, запечатлевшее процесс тушения загоревшегося в Самаре автомобиля BMW.

На кадрах видно, что огонь ликвидируют не пожарные, а водитель ассенизаторской машины.

С помощью густой жидкости темно-коричневого цвета удается довольно быстро погасить пламя, вспыхнувшее под капотом BMW.

«Когда твоя машина горит, тут не до брезгливости», — резонно заметила в своем комментарии одна пользовательниц.

Еще один комментатор пошутил, что «это к деньгам».