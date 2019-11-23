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В Перми проверяют факт выдачи женщине пенсии деньгами из «банка приколов»

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© instagram.com

© instagram.com

После появления в соцсетях и СМИ информации о выдаче пожилой жительнице Перми пенсии «билетами банка приколов» начата проверка МУП «Ветеран», сотрудница которого и выдала эти «деньги».

В городской администрации заявили, что за 28 лет деятельности этой организации никаких нареканий к качеству оказания услуг пенсионерам не возникало.

По словам чиновников, сотрудники, которые разносят пенсии, несут материальную ответственность и, вряд ли стали бы так подставляться, пишет kp.ru.

Об обмане пожилой жительницы Перми сообщила в Facebook главный редактор газеты «Деловой интерес» Анастасия Петрова. Она рассказала, что подмена денег «билетами банка приколов» вскрылась, когда пенсионерка собиралась заплатить за продукты. Известно, что пенсию ей приносит одна и та же сотрудница МУП «Ветеран».

Петрова организовала сбор средств, и менее чем за сутки удалось собрать необходимую сумму.

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