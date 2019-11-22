найти ×
   
  • USD -0.13
    63.71
  • EUR -0.18
    70.52
СохранитьСохранено0
×

00458

Турчак озвучил цель «Единой России» на выборах в Госдуму в 2021 году

Small f632c44589

Цель «Единой России» на грядущих в 2021 году парламентских выборах — сохранить конституционное большинство в Госдуме. Об этом заявил секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак.

По его словам, только в этом случае единороссы могут называться «партией путинского большинства», передает «Интерфакс».

Председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов в свою очередь обратил внимание, что «нужно сформировать такое конституционное большинство, которое сможет гарантировать реализацию курса президента Владимира Путина и обеспечить политическую устойчивость». Для этого, по словам Грызлова, к выборам рейтинг партии власти должен существенно возрасти.

Кроме того, указал спикер, «Единой России» придется пройти «очень серьезное обновление», контуры которого «во многом определены национальными целями и необходимостью консолидации общества».

23 ноября в Москве пройдет XIX съезд «Единой России». Съезд фактически даст старт думской предвыборной кампании единороссов.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Британские ученые предложили наркотики для лечения алкоголизма
0115265читать позжечитаю позже
Наука и техника
Как неандертальцы делали клей
4011935читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress

Хорошие аккумуляторы — не обязательно самые емкие и дорогие.

12034209читать позжечитаю позже

Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом21 августа

В тестировании участвовали 22 тысячи абонентов.

-3135619читать позжечитаю позже