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202493

Найден простой способ снизить риск заболеваний сердца

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© Pixabay

© Pixabay

Регулярное употребление в пищу различных бобов способно на 10% снизить риск инфаркта, инсульта и ряда других опасных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Для этого подойдут, к примеру, чечевица или горох заявили американские врачи.

Бобовые содержат большое количество белка и клетчатки, но в них мало жиров и практически отсутствует холестерин. Подобная пища хорошо снижает давление.

«Добавление бобов в наш рацион может стать мощным средством борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями», — цитирует ФАН слова одного из авторов исследования.

В то же время британские ученые, отмечает издание, отметили, что нарушение кровообращения в мозге чаще встречается у людей, отказавшихся от мяса. Вегетарианцы примерно в три раза чаще страдают от инсульта. При этом любители мясной пищи на 10% больше подвержены инфарктам.

Вероятно, отказ от мяса способствует дефициту витамина B12, что приводит к анемии и нарушениям в работе нервной системы. Мясная пища восполнит потери. Кроме того, для нормальной работы мозга необходимы омега-3 жирные кислоты.

В начале ноября Минздрав изменил суточную норму потребления соли.

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