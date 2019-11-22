Стрельба из автомата из окна жилого дома под Петербургом попала на видео

Житель одного из многоэтажных домов в деревне Колтуши Всеволожского района Ленинградской области вечером 21 ноября открыл стрельбу из автомата. Соседи не побоялись запечатлеть инцидент на видео.

По данным местных СМИ, причиной стрельбы стал семейный конфликт. 39-летний мужчина достал автомат и начал стрелять, сообщил сайт РЕН ТВ.

Дебошира задержала полиция. Видеозапись задержания опубликовало издание 78.ru.

Неделю назад студент колледжа открыл стрельбу по однокурсникам в Благовещенске.