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Стрельба из автомата из окна жилого дома под Петербургом попала на видео

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© "ВКонтакте"

© "ВКонтакте"

Житель одного из многоэтажных домов в деревне Колтуши Всеволожского района Ленинградской области вечером 21 ноября открыл стрельбу из автомата. Соседи не побоялись запечатлеть инцидент на видео.

По данным местных СМИ, причиной стрельбы стал семейный конфликт. 39-летний мужчина достал автомат и начал стрелять, сообщил сайт РЕН ТВ.

Дебошира задержала полиция. Видеозапись задержания опубликовало издание 78.ru.

Неделю назад студент колледжа открыл стрельбу по однокурсникам в Благовещенске.

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