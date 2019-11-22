Стрельба из автомата из окна жилого дома под Петербургом попала на видео
- 22 ноября 2019, 01:35
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Житель одного из многоэтажных домов в деревне Колтуши Всеволожского района Ленинградской области вечером 21 ноября открыл стрельбу из автомата. Соседи не побоялись запечатлеть инцидент на видео.
По данным местных СМИ, причиной стрельбы стал семейный конфликт. 39-летний мужчина достал автомат и начал стрелять, сообщил сайт РЕН ТВ.
Дебошира задержала полиция. Видеозапись задержания опубликовало издание 78.ru.
Неделю назад студент колледжа открыл стрельбу по однокурсникам в Благовещенске.
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