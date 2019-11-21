Постановление мэра Москвы стало угрозой для лесов Подмосковья

Новое постановление столичного мэра Сергея Собянина угрожает подмосковным лесам. До сих пор они имели статус особо охраняемых зеленых территорий (ООЗТ), в которых запрещено любое строительство. Теперь здесь можно возводить «объекты физкультурно-оздоровительного назначения». Чем обернется благое начинание чиновников, можно только гадать.

Под действие постановления правительства Москвы № 1457 от 11 ноября попадают примерно 75 тысяч гектаров лесов Троицкого и Новомосковского административных округов города. Документ не является законом, поэтому по проектам «спортивно-физкультурных объектов» не будут проводиться общественные слушания и экспертиза, что развязывает руки чиновникам. Их решения фактически нельзя будет оспорить. Тем временем под определение «строительство, реконструкция и эксплуатация объектов капитального строительства физкультурно-оздоровительного, спортивного назначения или размещение объектов… предназначенных для занятия физической культурой» могут попасть и стадионный комплекс с ресторанами и парковками, и гоночная трасса для автомобилей и мотоциклов.

«Культурно-оздоровительные учреждения могут быть достаточно крупными, под них потребуются большие площади. Разумеется, под это будут вырублены деревья. С учетом того, что территория Большой Москвы заселена и уже сильно застроена, зеленые территории имеют огромное значение для поддержания там экологически здоровой среды. А строительство объектов с обтекаемым названием „физкультурно-оздоровительного назначения“ приведет к фрагментации, физическому уничтожению природных объектов. И не надо забывать, что на территории Большой Москвы — восемь особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Думаю, их судьба тоже может быть затронута этим постановлением», — цитируют «Новые Известия» слова эксперта Greenpeace Михаила Крейндлина.



Как пишет издание, постановление еще не вступило в силу, но его уже начали выполнять. В материале приводятся примеры скандальных историй.

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