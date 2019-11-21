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В погребении женщины-викинга нашли лодку

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© YouTube

© YouTube

Команда археологов провела раскопки в норвежской деревне Виньера, где было обнаружено интересное погребение эпохи викингов. Не секрет, что викинги часто хоронили умерших в погребальных лодках, но в этот раз погребение состояло сразу из двух лодок.

Сообщается, что раскопки проводились из-за строительства автомобильной магистрали. Археологов заранее пригласили на место проведения строительных работ, так как в месте, где сейчас располагается деревня, в Средние века жили викинги.

В этом году на раскопках был обнаружен курган с большим и богатым погребением. Сначала ученые раскопали погребальную лодку длиной от семи до восьми метров с останками женщины. Анализ показал, что погребение было сделано в IX веке.

Богатый погребальный инвентарь и сама лодка указывают на высокий статус женщины. Ее одежда частично сохранилась, и ученые смогли выяснить, что застежки на верхнем платье были бронзовыми. Также в лодке вместе с ней были жемчужное ожерелье и брошка в виде кельтского креста.

Такое украшение служило знаком отличия, владелица креста, вероятно, много и часто путешествовала или помогала в организации крупных походов, — считают археологи.

Интересно то, что под женским погребением археологи нашли еще одну лодочную могилу, в которой был погребен уже мужчина-викинг. Захоронение было сделано на век раньше женского.

Атрибуты второго погребения указывают на то, что там покоится воин: ученые нашли меч, щит, а также копья.

Я слышал о том, что несколько погребальных кораблей хоронили в одном кургане, но никогда не встречал, чтобы одна погребальная лодка была похоронена в другой, — рассказал руководитель раскопок Раймон Соваж.
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