найти ×
   
  • USD
    64.02
  • EUR
    70.85
СохранитьСохранено0
×

002017

Павел Дуров призвал удалять WhatsApp

Small 85fd31f863
© Pixabay

© Pixabay

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал конкурента — сервис коротких сообщений WhatsApp. По его мнению, приложение не отличается достаточной защитой данных и это — осознанный шаг его владельцев. Детище американской компании Facebook лучше удалить со своих мобильных устройств.

«WhatsApp не только не защищает ваши сообщения, это приложение постоянно используется в качестве троянского коня для отслеживания фотографий и сообщений, не имеющих отношение к мессенджеру», — заявил Дуров в своем Telegram-канале.

Дефект алгоритмов WhatsApp, по мнению Дурова, был оставлен разработчиками намеренно, чтобы получать несанкционированный доступ к личным данным, пишет ФАН. Telegram за шесть лет существования сталкивался с похожими проблемами, но не создавал их осознанно.

«Это очень маловероятно, что кто-то может случайно допускать серьезные сбои в системе безопасности, такие удобные для слежки, на регулярной основе», — считает бизнесмен.

Решение проблемы — простое. И оно лежит на поверхности, подчеркнул Дуров. «Если вы не хотите, чтобы все ваши фотографии и сообщения в один прекрасный день стали общедоступными, вы должны удалить WhatsApp со своего телефона», — заявил он.

Ранее WhatsApp объявил, что с 7 декабря 2019 года компания будет предпринимать правовые действия против пользователей, нарушающих правила мессенджера.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Тест: Взгляните на картину и узнайте своё будущее
213392459читать позжечитаю позже
Здоровье
«Шалтай-Болтай здоров»: тренировка хирургов на яйце произвела фурор в Сети
5023338читать позжечитаю позже

главное


Экономика
Общество
Росстат оценил траты россиян на табак и алкоголь

В среднем они составили около 3% от общих расходов.

0218626читать позжечитаю позже

Политика
Интервью с Поклонской: о реформе пенсии, сенаторах США в Думе и Николае II20 августа

Наталья Поклонская честно ответила на вопросы «Ридуса».

30122566читать позжечитаю позже