Павел Дуров призвал удалять WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал конкурента — сервис коротких сообщений WhatsApp. По его мнению, приложение не отличается достаточной защитой данных и это — осознанный шаг его владельцев. Детище американской компании Facebook лучше удалить со своих мобильных устройств.

«WhatsApp не только не защищает ваши сообщения, это приложение постоянно используется в качестве троянского коня для отслеживания фотографий и сообщений, не имеющих отношение к мессенджеру», — заявил Дуров в своем Telegram-канале.

Дефект алгоритмов WhatsApp, по мнению Дурова, был оставлен разработчиками намеренно, чтобы получать несанкционированный доступ к личным данным, пишет ФАН. Telegram за шесть лет существования сталкивался с похожими проблемами, но не создавал их осознанно.

«Это очень маловероятно, что кто-то может случайно допускать серьезные сбои в системе безопасности, такие удобные для слежки, на регулярной основе», — считает бизнесмен.

Решение проблемы — простое. И оно лежит на поверхности, подчеркнул Дуров. «Если вы не хотите, чтобы все ваши фотографии и сообщения в один прекрасный день стали общедоступными, вы должны удалить WhatsApp со своего телефона», — заявил он.

Ранее WhatsApp объявил, что с 7 декабря 2019 года компания будет предпринимать правовые действия против пользователей, нарушающих правила мессенджера.