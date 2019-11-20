Виновному в самоубийстве уральского срочника вынесли приговор

Уссурийский гарнизонный суд признал командира взвода местной военной части Максима Хомякова виновным в издевательствах над солдатом-срочником из Магнитогорска Станиславом Куземой, который, не выдержав психологического и физического насилия, покончил с собой.

Приняв во внимание наличие у Хомякова двух малолетних детей, суд приговорил его к шести с половиной годам лишения свободы.

Кроме того, 36-летнего старшего лейтенанта лишили звания офицера и обязали выплатить компенсацию морального ущерба родственникам рядового Куземы, сообщает Ussurmedia.

Тем не менее родители погибшего остались недовольны решением суда и намерены обжаловать его в вышестоящей инстанции. По их мнению, Хомяков заслуживает более сурового наказания.

Как сообщал «Ридус», 30 марта 2019 года 18-летнего Станислава Кузему нашли мертвым в лесу под Уссурийском недалеко от воинской части, где он проходил службу. Незадолго до смерти он жаловался родственникам, что ему не дают спать. По словам матери солдата, по ночам его заставляли оформлять документы, поскольку он был писарем.