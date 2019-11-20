Мошенники избрали своей жертвой вратаря «Спартака»

Вратарь московского «Спартак» Артем Ребров столкнулся с мошенничеством.

Представители банка «Тинькофф» связались с футболистом и сообщили ему, что на его паспорт открыта кредитная карта, хотя сам Ребров уверяет, что никогда не обращался в банк.

Как сообщает Sport24, директор по безопасности «Спартака» Максим Шумилов уже обратился в полицию в связи с данным инцидентом.

В настоящее время проводится проверка, цель которой выяснить, мог ли злоумышленник воспользоваться паспортными данными 35-летнего Реброва, или это была попытка мошенников узнать данные его кредитной карты.

Представители банка заявили, что мошенника удалось остановить до того, как он воспользовался картой, полученной по поддельным документам, пишет «Бизнес Online».

Ранее сообщалось, что в столице ограбили известного актера театра и кино Игоря Яцко. Неизвестные злоумышленники списали с банковской карты артиста 400 тысяч рублей.

