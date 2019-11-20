Участницу шоу «Пацанки» задержали в Пулково за дебош

В аэропорту Пулково участница реалити-шоу «Пацанки» Анна Михеева обругала нецензурными словами сотрудника полиции и пнула его ногой, сообщается на сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК.

По данным ведомства, девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Когда полицейский попытался ее задержать, она стала сопротивляться, била его по ноге и материлась, говорится в сообщении.

В отношении Михеевой возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318, ст. 319 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти и оскорбление представителя власти), а также административное дело по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Нарушительницу отпустили под подписку о невыезде.

Как отмечается на сайте шоу «Пацанки», которое выходит на канале «Пятница!», героини проекта — «заложницы неблагополучного окружения и образа жизни», им помогают измениться профессиональные педагоги и психологи.

Ранее «Ридус» писал о том, что вечером 27 сентября актер Максим Аверин устроил пьяный дебош на борту самолета «Аэрофлота» во время перелета из Барнаула в Москву и был задержан транспортной полицией в аэропорту Шереметьево.