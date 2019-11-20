найти ×
   
  • USD +0.25
    64.02
  • EUR +0.22
    70.85
СохранитьСохранено0
×

107973

Участницу шоу «Пацанки» задержали в Пулково за дебош

Small f1a6d446e0
© instagram.com

© instagram.com

В аэропорту Пулково участница реалити-шоу «Пацанки» Анна Михеева обругала нецензурными словами сотрудника полиции и пнула его ногой, сообщается на сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК.

По данным ведомства, девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Когда полицейский попытался ее задержать, она стала сопротивляться, била его по ноге и материлась, говорится в сообщении.

В отношении Михеевой возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318, ст. 319 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти и оскорбление представителя власти), а также административное дело по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Нарушительницу отпустили под подписку о невыезде.

Как отмечается на сайте шоу «Пацанки», которое выходит на канале «Пятница!», героини проекта — «заложницы неблагополучного окружения и образа жизни», им помогают измениться профессиональные педагоги и психологи.

Ранее «Ридус» писал о том, что вечером 27 сентября актер Максим Аверин устроил пьяный дебош на борту самолета «Аэрофлота» во время перелета из Барнаула в Москву и был задержан транспортной полицией в аэропорту Шереметьево.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress
12033942читать позжечитаю позже
Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом
-3135619читать позжечитаю позже

главное


Наука и техника
Как неандертальцы делали клей

Ученые проверили старинный метод в ходе эксперимента.

4011935читать позжечитаю позже

Экономика
Эксперты ВШЭ дали России «год-полтора» до кризиса20 августа

Противоречия США и Китая отправят мировую экономику в нокаут, и Россия тоже пострадает.

-4135588читать позжечитаю позже