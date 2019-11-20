найти ×
   
  • USD +0.25
    64.02
  • EUR +0.22
    70.85
СохранитьСохранено0
×

003105

Синоптики пообещали москвичам мороз и солнце

Small f1a6d446e0
© Станислав Красильников/ТАСС

© Станислав Красильников/ТАСС

В четверг, 21 ноября, в столичном регионе температура воздуха понизится до минус 12, но при этом будет ясно и солнечно.

Как сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк, к Москве с востока приближается антициклон, который несет холодный арктический воздух.

По словам синоптика, в результате температурный режим в столице окажется даже ниже средних многолетних значений.

Волосюк отметила, что уже сегодня вечером термометры будут показывать минусовую температуру.

«При этом по ночам будет морозно, в четверг воздух будет остывать до минус 5—10 градусов, на юге и юго-востоке области понижение и до минус 12, — сказала собеседница агентства. — В Москве в пределах минус 6 — минус 9 градусов».

Днем в четверг в Москве будет не выше минус 2 — минус 4 градусов, а в выходные днем температура воздуха в столице поднимется до плюс 3 градусов, добавила она. Снега не ожидается.

При этом Волосюк пообещала, что солнечная и малооблачная погода продержится до конца текущей недели.

Ранее синоптики предсказали, что первые морозы ударят в столичном регионе в среду, 20 ноября.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Стая щенков атаковала кота в припадке страсти
37096064читать позжечитаю позже
Животные
«От котов сбежала»: на вершине Эльбруса завелась мышь
5013868читать позжечитаю позже

главное


Экономика
Эксперты ВШЭ дали России «год-полтора» до кризиса

Противоречия США и Китая отправят мировую экономику в нокаут, и Россия тоже пострадает.

-4135588читать позжечитаю позже

Политика
Интервью с Поклонской: о реформе пенсии, сенаторах США в Думе и Николае II20 августа

Наталья Поклонская честно ответила на вопросы «Ридуса».

29122566читать позжечитаю позже