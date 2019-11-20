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Россия обогнала Бельгию в матче с Сан-Марино

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© Twitter сборной России

© Twitter сборной России

Сборная России уверенно победила команду Сан-Марино на ее поле в последнем матче отборочного турнира первенства Европы по футболу. Игра завершилась со счетом 0:5.

Россиянам необходимо было победить крупно, чтобы хотя бы немного реабилитироваться после звонкой пощечины от Бельгии в Санкт-Петербурге. Под раздачу попала команда любителей одного из самых маленьких государств Европы. До игры со сборной России им удалось забить в турнире только один гол при 46 пропущенных.

За дело взялись сразу. Уже на третьей минуте отличился Далер Кузяев. К перерыву усилиями Сергея Петрова счет был удвоен. Защитник «Краснодара» стал одной из самых заметных фигур на поле в этой игре. Во втором тайме он отдал две голевые передачи — Алексею Миранчуку и Николаю Комличенко. Кузяев тоже отметился результативным пасом, после которого забил Алексей Ионов. Гол Артема Дзюбы судья отменил из-за оффсайда.

Сборная России, как и бельгийцы, в домашней встрече победила команду Сан-Марино со счетом 9:0. Однако в гостях россиянам удалось забить на один мяч больше. Хоть в этом нашим удалось обогнать Бельгию.

Российская сборная закончила отборочный турнир Евро-2020 на втором месте в группе I, заранее обеспечив себе выход в финальную часть первенства континента.

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