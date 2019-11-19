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Уроки по кибербезопасности могут появиться в российских школах

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© pixabay.com

© pixabay.com

Еще один предмет может быть введен в российских школах. Вполне вероятно, что учащимся предложат изучать азы кибербезопасности.

С такой инициативой уже обратились в Министерство просвещения представители Общественной палаты.

Если в ведомстве одобрят это предложение, то школьники узнают об опасностях, подстерегающих их в Интернете, а также о кибербуллинге.

Авторы инициативы уверены, что обретенные учениками навыки помогут снизить агрессию в подростковой среде.

Поскольку дети очень много времени посвящают компьютерным играм, многие из которых достаточно агрессивны, грань между выдумкой и реальностью стирается, считает председатель комиссии Общественной палаты по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

«Школьникам нужно развивать эмпатию, чтобы они могли ставить себя на место жертвы», — пояснила она в беседе с News.ru.

По ее словам, подросткам необходимо объяснять, что нельзя замыкаться в себе, а нужно делиться своими проблемами с другими, искать выход со сверстниками и родителями.

Предполагается, что преподаватели основ кибербезопасности будут беседовать не только с детьми, но и с родителями. Не исключено, что эти занятия будут оплачиваться отдельно, так как не входят в школьную программу.

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