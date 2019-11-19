Уроки по кибербезопасности могут появиться в российских школах
- 19 ноября 2019, 22:34
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Еще один предмет может быть введен в российских школах. Вполне вероятно, что учащимся предложат изучать азы кибербезопасности.
С такой инициативой уже обратились в Министерство просвещения представители Общественной палаты.
Если в ведомстве одобрят это предложение, то школьники узнают об опасностях, подстерегающих их в Интернете, а также о кибербуллинге.
Авторы инициативы уверены, что обретенные учениками навыки помогут снизить агрессию в подростковой среде.
Поскольку дети очень много времени посвящают компьютерным играм, многие из которых достаточно агрессивны, грань между выдумкой и реальностью стирается, считает председатель комиссии Общественной палаты по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.
«Школьникам нужно развивать эмпатию, чтобы они могли ставить себя на место жертвы», — пояснила она в беседе с News.ru.
По ее словам, подросткам необходимо объяснять, что нельзя замыкаться в себе, а нужно делиться своими проблемами с другими, искать выход со сверстниками и родителями.
Предполагается, что преподаватели основ кибербезопасности будут беседовать не только с детьми, но и с родителями. Не исключено, что эти занятия будут оплачиваться отдельно, так как не входят в школьную программу.
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