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В Госдуму внесено предложение о льготах на перелеты для студентов до 30 лет

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© pexels.com

© pexels.com

Госдуме предложили разрешить российским студентам и аспирантам до 30 лет летать по льготным билетам на внутренних авиарейсах.

Как отмечает газета «Известия», в настоящее время вне зависимости от возраста все россияне до 23 лет могут получить льготы на авиабилеты в Крым, Калининград и Дальний Восток. По данным Минтранса РФ, в 2019 году такой возможностью воспользуются 1 млн человек.

Предложение, внесенное в Госдуму, уже поддержало Общероссийское объединение пассажиров, где считают, что расширение льготной категории может привести к росту числа перелетов молодых россиян по стране.

«В ходе поездки на Дальний Восток, на встречах с пассажирским сообществом звучали предложения по расширению категорий людей, которые могут приобретать льготные билеты», — рассказал изданию руководитель организации Илья Зотов.

При этом эксперты обратили внимание на то, что подобная инициатива может обострить конкуренцию между студентами до 30 лет и представителями других льготных категорий, включая пенсионеров, инвалидов и членов многодетных семей.

Ранее сообщалось, что правительство выделит около 5,5 млрд рублей в качестве субсидий авиакомпаниям на обеспечение доступных перелетов по маршрутам с Дальнего Востока и обратно.

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Панорамная фотоистория об альпийских лугах на Кавказе

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© d-a-ck9.livejournal.com

© d-a-ck9.livejournal.com

Плато Лаго-Наки, известное своими альпийскими лугами, расположено на Западном Кавказе между хребтом Каменное море (на востоке) и горой Мессо (на западе), а с юго юго-западной стороны примыкает к Фишт-Оштенскому горному массиву

Съездили сутра туда по стандартному маршруту — к кордону «Лаго-Наки» и далее пешком на само плато. Но лучше смотреть, чем читать.

Основная дорога на плато:

Вдали виден Оштен:

Главный Кавказский хребет:

Вид с плато на Большой и Малый Тхачи и правее Ачешбоки с перевалом Чертовы ворота между ними:

Ближе:

Большой Тхач на максимальном приближении:

Вечером того же дня поехали на Яворову поляну, чтобы взглянуть на плато с другой стороны:

Панорама самого плато:

Дорога на Яворову поляну:

И виды вокруг:

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