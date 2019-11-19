В Госдуму внесено предложение о льготах на перелеты для студентов до 30 лет

Госдуме предложили разрешить российским студентам и аспирантам до 30 лет летать по льготным билетам на внутренних авиарейсах.

Как отмечает газета «Известия», в настоящее время вне зависимости от возраста все россияне до 23 лет могут получить льготы на авиабилеты в Крым, Калининград и Дальний Восток. По данным Минтранса РФ, в 2019 году такой возможностью воспользуются 1 млн человек.

Предложение, внесенное в Госдуму, уже поддержало Общероссийское объединение пассажиров, где считают, что расширение льготной категории может привести к росту числа перелетов молодых россиян по стране.

«В ходе поездки на Дальний Восток, на встречах с пассажирским сообществом звучали предложения по расширению категорий людей, которые могут приобретать льготные билеты», — рассказал изданию руководитель организации Илья Зотов.

При этом эксперты обратили внимание на то, что подобная инициатива может обострить конкуренцию между студентами до 30 лет и представителями других льготных категорий, включая пенсионеров, инвалидов и членов многодетных семей.

Ранее сообщалось, что правительство выделит около 5,5 млрд рублей в качестве субсидий авиакомпаниям на обеспечение доступных перелетов по маршрутам с Дальнего Востока и обратно.

