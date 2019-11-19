Россия и Белоруссия согласовали значительную часть документов по интеграции
- 19 ноября 2019, 21:05
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев после переговоров со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом заявил о согласовании «значительной части» документов, касающихся интеграции двух стран. Глава российского правительства призвал «понизить градус» риторики при решении данных вопросов.
«Значительная часть дорожных карт согласованы. Мы сейчас долго и подробно обсуждали, какие конкретно вещи между нами согласованы, какие не согласованы», — цитирует ТАСС слова Медведева.
Премьер России напомнил, что речь идет о 31 дорожной карте в различных сферах. Процесс интеграции и определения границ суверенитета нельзя назвать простым. Его сопровождают «выплески эмоций».
«Я думаю, что для нас очень важно в настоящий момент просто, что называется, градус такой риторики существенно понизить. Потому что мы должны в спокойном прагматическом ключе обсуждать вопросы, имеющие фундаментальное значение для граждан наших стран, их будущего», — заявил Дмитрий Медведев.
Основными являются, по его словам, экономические и социальные вопросы, поэтому «важны не лозунги, не идеологические штампы», а «прагматичный подход», который позволит «выйти на окончательные договоренности». «Во всяком случае, российская сторона на это в полной степени ориентирована», — подчеркнул Медведев.
Переговоры глав правительств прошли в Каминном зале подмосковной резиденции российского премьера в Горках без участия представителей СМИ. Они продлились более семи часов.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался на упреки со стороны России, которые, по его словам, высказываются на правительственном уровне.
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