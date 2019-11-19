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Вынесен приговор грабителям, устроившим перестрелку с полицией в Петербурге

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© Public Domain Pictures

© Public Domain Pictures

Петербургский городской суд признал виновными в бандитизме, разбое и незаконном обороте оружия Валерия Мельникова и уроженца Дагестана Мунтая Абдулвагабова.

Последний из них был также признан виновным в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

В итоге их приговорили к 12 и 16 годам лишения свободы соответственно, сообщает ФАН.

Следствием и судом установлено, что 31 января 2019 года подсудимые ограбили ювелирный магазин «Адамас» и пытались скрыться от полицейского наряда группы быстрого реагирования. Заблокировав автомобиль налетчиков, стражи порядка предложили им сдаться, однако в ответ преступники открыли огонь, после чего полицейским тоже пришлось применить оружие.

В результате перестрелки грабители были ранены и доставлены в больницу. Также пострадал и сержант полиции, пишет издание.

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