Казахского главврача арестовали за участие в торговле органами

Главный врач городской больницы казахского Шымкента Абылай Донбай 18 ноября задержан за участие в незаконной трансплантации человеческих органов. По данным следствия, на территории Казахстана действовала преступная группировка, организованная гражданами других стран. Донорами почек выступали приезжие из Узбекистана, Киргизии и Украины. Основными клиентами являлись богатые иностранцы, преимущественно из Израиля.

По казахским законам, гражданам страны запрещается отдавать свои почки и печень иностранцам. При этом трансплантации между нерезидентами разрешены.

«Следствием установлено, что гражданин Донбай А. А. в предварительном сговоре с членами преступной группы, о деятельности которых он достоверно был осведомлен, несмотря на законодательный запрет купли-продажи органов человека, за крупное денежное вознаграждение проводил незаконные операции по изъятию и пересадке почек», — цитирует агентство Sputnik заявление пресс-службы МВД Казахстана.

Врачу предъявлено обвинение по части 2 статьи 264 (участие в транснациональной преступной группе) и части 3 статьи 116 (незаконное изъятие органов человека) УК РК. Донбай находится в следственном изоляторе. По факту трансплантации человеческих органов в 2017—2018 годах ранее был арестован врач-трансплантолог Гани Куттымуратов. Под стражей находится также один из членов преступной группы — гражданка Кыргызстана Тайсалова.

Абылай Донбай является одним из самых молодых трансплантологов Казахстана. Он учился в Москве в НИИ Склифосовского и в Южной Корее. Является сторонником развития направления трансплантологии и системы донорства в Казахстане.

«У нас менталитет в Казахстане: вот умер человек, нельзя тело трогать, даже на вскрытие, бывает, не дают, а чтобы забирать органы — вообще разговора нет. Я считаю, чтобы разногласий не было: умирает пациент, врачи все его органы забирают и не надо никакого согласия», — заявлял Донбай в интервью Sputnik в октябре 2016 года.

Несколько дней назад трансплантологи московского ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России были уволены из-за протокола лечения.