СК проверит информацию о смерти женщины в частной клинике в Москве

Выяснением обстоятельств смерти пациентки московской частной клиники займется столичное управление Следственного комитета РФ.

Как сообщается на сайте ведомства, 19 ноября в эфире одного из федеральных телеканалов был показан сюжет о том, что сотрудники частной клиники на западе Москвы не разрешили родственникам перевести пациентку в другую клинику и ввели ее в медикаментозную кому.

Сестра пациентки заявила, что ее родственницу не выпустили из-за имеющейся задолженности по оплате медицинских услуг. Пока шли переговоры, пациентка скончалась.

По результатам проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», говорится в сообщении.