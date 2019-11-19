У тюменца хотят отсудить 1 млн рублей за критику пляжа, где утонул его друг

База отдыха «Куба» подала в суд на 19-летнего жителя Тюмени Никиту Юдина за его негативный отзыв о турбазе из-за смерти друга.

Как сообщает 72.ru, Юдин плохо отозвался в Instagram о пляжном клубе «Куба», где утонул его друг Степан Бугайчук.

Молодой человек заявил о том, что на пляже не обеспечивается безопасность клиентов.

Теперь ООО «Никита», на которое зарегистрирована база отдыха, требует с тюменца 888,6 тыс. рублей, объясняя эту сумму тем, что в 2018 году за четыре дня они заработали 1,5 млн рублей, а в 2019-м — всего 600 тысяч. Разницу в прибыли истцы и указали как нанесенный ущерб.

Представители базы отдыха также пытались завести уголовное дело на Юдина, но из-за отсутствия состава преступления получили отказ, пишет издание.

Примечательно, что ООО «Никита» ранее уже подавало иск на тюменца о защите чести и деловой репутации, однако он был возвращен заявителю. В это раз судебное заседание намечено на 3 декабря.