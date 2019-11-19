Летные испытания беспилотного биплана ApusDuo прошли успешно

Инженеры из американской компании UAVOS рассказали о том, что недавно они провели успешные летные испытания беспилотного биплана ApusDuo.

Напомним, что биплан — это самолёт с двумя крыльями, как правило, расположенными одна над другой. Данная конструкция позволяет получить большую площадь крыльев и подъёмную силу при меньшем размахе крыла, что очень существенно при недостатке прочности.

Если сравнивать биплан с монопланом, то первому требуется гораздо более узкая полоса для взлета и посадки.

ApusDuo — это увеличенная версия высотного долголетающего автономного биплана. Также этот самолет относится к классу псевдоспутников — он может на протяжении нескольких месяцев находиться в воздухе без дополнительной посадки.

Мы планируем также использовать биплан для раздачи интернета, проведения воздушной разведки и различных экспериментов, — уточняют разработчики.

В середине октября 2019 года инженеры провели летные испытания уменьшенной копии биплана с размахом крыльев 10 м, а уже в ноябре были тесты увеличенной модели с крыльями 14 метров. Если все пойдет по плану, то с каждым разом прототип будут увеличивать, пока размах крыльев не достигнет 28 метров, а грузоподъемность самолета станет 8 килограмм.

На фотографиях стартапа видно, что биплан ApusDuo имеет необычную конструкцию — он построен из трех фюзеляжей, а в передней носовой части установлены крылья. На киле среднего фюзеляжа установлен электромотор с винтом.