Число персональных банкротств резко выросло в России

Число персональных банкротств в России в 2019 году выросло в 1,5 раза. В 30 регионах страны количество обанкротившихся граждан на каждую сотню тысяч жителей превышает общероссийский уровень. Такие данные содержатся в обзоре проекта ОНФ «За права заемщиков», опубликованном газетой «Известия».

В зоне риска, по словам специалистов, находятся самые бедные российские регионы, а также места, где высока закредитованность и отмечается большой объем просроченной задолженности. При этом Центробанк не вводит для них прямых запретов на кредитование и не принимает каких-либо других ограничительных мер.

Всего за четыре года существования механизма потребительского банкротства им воспользовались около 141 тысячи граждан России. Больше всего в абсолютных цифрах банкротов в Москве и Подмосковье. Однако это не является объективным показателем, поскольку и число жителей здесь — самое высокое в стране.

Если же пересчитать количество банкротств на 100 тысяч жителей, то лидерами окажутся Калмыкия (80), Пензенская (75) и Вологодская (67) области. Средний показатель по стране — 32.

Высока доля потенциальных банкротов среди заемщиков с открытыми счетами в Ингушетии (3,2%), Бурятии (2,5%), Магаданской области (2,4%), Карачаево-Черкесии (2,3%), ХМАО и Якутии (по 2,2%).

Такое количество банкротов и тех, кто может ими стать, специалисты объясняют снижением доходов, большим числом кредитов, ростом просроченной задолженности и низким уровнем финансовой грамотности жителей страны. Россияне берут новые кредиты, не рассчитавшись со старыми, а банки все чаще выдают средства при высоких рисках невозврата.

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