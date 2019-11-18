МИД Турции заявил о захвате соратника аль-Багдади
- 18 ноября 2019, 20:39
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Именно Турции удалось захватить близкого помощника главаря террористической группировки «Исламское государство»*. Позднее этот человек указал, где искать Абу Бакра аль-Багдади. Такое заявление 18 ноября сделал турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.
По словам главы МИД Турции, захваченный террорист был передан в Ирак.
«Именно он указал, где находится аль-Багдади», — цитирует ТАСС заявление Чавушоглу.
В конце октября американские военные раскрыли подробности операции, в ходе которой были уничтожены Абу Бакр аль-Багдади и еще шесть членов террористической группировки. Среди них были четыре женщины. Россия до сих пор не уверена в достоверности данной информации.
*запрещенная в России террористическая организация
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