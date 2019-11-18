Три человека убиты во время стрельбы в магазине Walmart в США

Не менее трех человек погибли в результате стрельбы, которую открыл неизвестный на парковке возле магазина Walmart в городе Дункан в американском штате Оклахома. По данным местной полиции, двоих застрелили в машине. Убит и сам стрелок.

Местные СМИ сообщают, что погибли двое мужчин и женщина.

Территория вокруг магазина оцеплена. На место происшествия прибыла полиция.



Нападение произошло около 10 утра по местному времени (19:00 мск).

Четыре дня назад неизвестный устроил стрельбу в средней школе в городе Санта-Кларита в Калифорнии.

