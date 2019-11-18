На стройке в Ижевске обвалился котлован, есть жертвы

В котловане на улице Фруктовой города Ижевска при проведении земляных работ обрушился грунт.

«Со слов очевидцев, под грунтом могут находиться два человека», — сообщили «Интерфаксу» в ГУ МЧС РФ по Удмуртии.

На данный момент уже найдено тело одного погибшего, уточнили в региональном управлении СКР.

Позже в ведомстве подтвердили гибель двоих рабочих, сообщает РИА Новости.

В настоящее время в аварийно-спасательных работах участвуют 41 человек личного состава и 11 единиц техники, из них от МЧС 15 человек и 5 единиц техники.

Известно, что обрушение произошло при проведении коммуникаций строящегося жилого дома, пишет агентство.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».