Столб посреди трассы во Владимирской области попал на видео

Житель Владимирской области опубликовал в соцсети видео, на котором запечатлен столб электропередач, расположенный прямо посреди дороги, ведущей из населенного пункта Фоминки в Заозерье.

В комментарии к ролику сообщается, что работы по реконструкции данного участка были выполнены в этом году и обошлись бюджету региона в 113,5 млн рублей. Кроме того, еще 2,1 млн рублей были потрачено на строительный контроль.

«Умом Россию не понять, когда вот такие вещи…», — прокомментировал увиденное сам автор видео.

В объектив камеры видеорегистратора также попал еще один столб, перегораживающий половину полосы движения на другом участке этой же трассы.





Объяснение дорожно-строительным метаморфозам дал глава Гороховецкого района Дмитрий Наумов. По его словам, эта дорога не сдана в эксплуатацию и официально закрыта для автомобилистов в связи с ремонтными работами.

«Дорога еще не сдана, она в работе. Люди лезут, без разрешения едут по ней, поэтому и получается так. Хоть перекрывай», — рассказал он изданию «Подъём». Наумов также пообещал, что столбы будут убраны в ближайшее время.

Между тем, в комментарии к видео особо указано на то, что эта трасса — единственный путь, по которому можно добраться до деревни Заозерье.