найти ×
   
  • USD
    63.89
  • EUR
    70.41
СохранитьСохранено0
×

0025593

Массовые эвакуации прошли на нескольких объектах Москвы

Small f1a6d446e0
© © Артем Геодакян/ТАСС

© © Артем Геодакян/ТАСС

Днем и вечером 17 ноября из-за сообщений об угрозе взрыва пришлось эвакуировать посетителей нескольких крупных столичных объектов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ, из-за анонимного сигнала о минировании были эвакуированы две тысячи человек из крупнейшего в Москве аквапарка «Мореон», расположенного на улице Голубинская, дом 16 (ЮЗАО).

На место прибыли пожарные и спасатели.

Кроме того, профильным службам пришлось проверять на наличие опасных для жизни предметов телецентр «Останкино», медицинский университет им. Н. И. Пирогова и две школы, сообщил агентству источник в правоохранительных органах

В МЧС также информировали об эвакуации людей из ТЦ «Океания» на Кутузовском проспекте, однако это произошло из-за сработавшей пожарной сигнализации, впоследствии оказавшейся ложной, пишет АГН «Москва».

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress
12033942читать позжечитаю позже
Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом
0135619читать позжечитаю позже

главное


Общество
Госдума может освободить водителей от некоторых штрафов

Законопроект предлагает снимать наказания, поздно поступившие на портал госуслуг.

2013550читать позжечитаю позже

Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом21 августа

В тестировании участвовали 22 тысячи абонентов.

0135619читать позжечитаю позже