Массовые эвакуации прошли на нескольких объектах Москвы

Днем и вечером 17 ноября из-за сообщений об угрозе взрыва пришлось эвакуировать посетителей нескольких крупных столичных объектов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ, из-за анонимного сигнала о минировании были эвакуированы две тысячи человек из крупнейшего в Москве аквапарка «Мореон», расположенного на улице Голубинская, дом 16 (ЮЗАО).

На место прибыли пожарные и спасатели.

Кроме того, профильным службам пришлось проверять на наличие опасных для жизни предметов телецентр «Останкино», медицинский университет им. Н. И. Пирогова и две школы, сообщил агентству источник в правоохранительных органах

В МЧС также информировали об эвакуации людей из ТЦ «Океания» на Кутузовском проспекте, однако это произошло из-за сработавшей пожарной сигнализации, впоследствии оказавшейся ложной, пишет АГН «Москва».