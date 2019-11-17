Массовые эвакуации прошли на нескольких объектах Москвы
- 17 ноября 2019, 21:18
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Днем и вечером 17 ноября из-за сообщений об угрозе взрыва пришлось эвакуировать посетителей нескольких крупных столичных объектов.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ, из-за анонимного сигнала о минировании были эвакуированы две тысячи человек из крупнейшего в Москве аквапарка «Мореон», расположенного на улице Голубинская, дом 16 (ЮЗАО).
На место прибыли пожарные и спасатели.
Кроме того, профильным службам пришлось проверять на наличие опасных для жизни предметов телецентр «Останкино», медицинский университет им. Н. И. Пирогова и две школы, сообщил агентству источник в правоохранительных органах
В МЧС также информировали об эвакуации людей из ТЦ «Океания» на Кутузовском проспекте, однако это произошло из-за сработавшей пожарной сигнализации, впоследствии оказавшейся ложной, пишет АГН «Москва».
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