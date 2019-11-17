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Россиянка разместила видео с ее 6-летним сыном, управляющим автомобилем

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скриншот

скриншот

Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева опубликовала в Сети видео, на котором ее 6-летний сын управляет машиной, двигающейся со скоростью 130 километров в час.

На кадрах видно, как ребенок спокойно сидит за рулем мчащегося по трассе автомобиля, а в это время его мама снимает ролик.

В комментарии к видео Алтынбаева заявила, что живет как хочет, ни о чем не жалеет и совершенно спокойно относится ко всему. «Не нуждаюсь я в ваших убогих комментах», — добавила она.

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», позже многодетная мать из Татарстана все-таки объяснила свой поступок, признавшись, что она разрешает сыну садиться за руль не первый год. По ее словам, ребенок начал управлять машиной с четырех лет.

Алтынбаева не видит в этом ничего плохого, а возможные санкции ГИБДД ее не пугают.

Как сообщили РИА Новости в МВД по Татарстану, ГИБДД и инспекция по делам несовершеннолетних уже начали проверку по факту появившегося в соцсети видео.


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