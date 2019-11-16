В Мытищах задержан водитель, убивший ножом пешехода

В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля Volvo, который нанес смертельное ножевое ранение пешеходу, переходившему дорогу на красный свет.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, между водителем и пешеходом возник конфликт, в результате чего первый ударил второго ножом в шею.

«От полученных травм мужчина скончался, — сообщил собеседник агентства. — В настоящий момент злоумышленник задержан».

Подозреваемым в совершении преступления оказался местный предприниматель 1951 года рождения.

В отношении этого гражданина возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство», которая предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.