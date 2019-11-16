В Мытищах задержан водитель, убивший ножом пешехода
- 16 ноября 2019, 22:44
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля Volvo, который нанес смертельное ножевое ранение пешеходу, переходившему дорогу на красный свет.
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, между водителем и пешеходом возник конфликт, в результате чего первый ударил второго ножом в шею.
«От полученных травм мужчина скончался, — сообщил собеседник агентства. — В настоящий момент злоумышленник задержан».
Подозреваемым в совершении преступления оказался местный предприниматель 1951 года рождения.
В отношении этого гражданина возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство», которая предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.
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